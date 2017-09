Confira as fotos do 14º Jantar de Comemoração do Dia do Advogado

Luxo e muito glamour marcaram o 14º Jantar de Comemoração do Dia do Advogado em Sumaré. A super festa foi organizada pela OAB e recebeu convidados de várias cidades, inclusive de São Paulo, no salão social do Clube Recreativo Sumaré na noite do sábado (19).

Numa decoração deslumbrante, todos desfilaram looks de gala e se confraternizaram ao som da banda Yankee. No cardápio, comidinhas Outback, além do Bar Heineken e Bartender que fizeram a alegria geral. Bom lembrar que a cada ano o evento surpreende, ganha mais pompa e bate recorde de público.

Claro, nem poderia ser diferente, pois se trata de uma ocasião especial. Um brinde às ladies e aos cavalheiros que representam a todos perante a justiça. Eclética passou por lá e registrou belíssimos cliques.