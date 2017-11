Clube Recreativo de Sumaré promove Chá Rosa

Reencontrar amigos, fazer novas amizades, saborear um delicioso café da tarde recheado de guloseimas, divertir-se com o show de prêmios e ainda colaborar com uma causa muito especial: a campanha Prevenir é Amar #Outubro Rosa/Novembro Azul# – de conscientização sobre o câncer de mama e de próstata. Esse foi o Chá Rosa, que lotou o salão social do Clube Recreativo Sumaré e o deixou mais colorido, lindo, transbordando solidariedade.

O evento aconteceu no dia 30 de setembro, e a renda foi revertida para o custeio de exames de mamografia e rastreamento prostático. Neste mês de novembro as ações continuam e têm como foco a ala masculina e a importância de prevenir. Confira os cliques do Chá Rosa nas lentes de Emiliana Silva.

