Cliques do lançamento do livro ‘Pecados de um Anjo’

“Imagine um anjo, agora humano, passando por situações rotineiras, com enfermidades e vivendo uma grande paixão! E se pecar, não voltará a desfrutar os poderes de anjo”. O trechinho do livro Pecados de um Anjo foi citado pelo autor Valter Rodrigues, durante o lançamento no último dia 16, no Cotton Café. Em noite de autógrafos o escritor recebeu amigos para essa ocasião especial e comemorou muito, pois o romance que estava disponível na plataforma digital, agora pode ser adquirido na versão impressa. A obra conta a história de Cristopher, um anjo que criticou Deus pela criação da humanidade, por achá-la perversa e pecadora. A trama reserva uma decisão difícil: manter seu status celestial ou continuar humano e assumir o grande amor.