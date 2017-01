Cliques do aniversário da Cíntia Simenes Picon

E assim chegou o tão esperado aniversário da querida Cíntia Simenes Picon. Ela sempre quis uma festa a fantasia e a oportunidade foi única para colocar em prática todo seu desejo. Muito comunicativa e a frente de tudo, ela não pensou duas vezes, arregaçou as mangas e preparou tudo com muito carinho para seus convidados. A festa aconteceu no dia 17 de dezembro e reuniu uma turma muito animada. Cíntia estava num lindo vestido estilo Cabaré acompanhada de seu marido, Douglas, que entrou completamente no clima da amada esposa. Na decoração, além das cores preto e rosa, árvores de maçã do amor e um enorme painel envolto em balões. Cardápio fantástico e muitas champanheiras espalhadas pelo salão, garantiram frescor a noite toda. De lembrança, chinelos personalizados e canecas na cor pink. Seguindo as tendências, ao invés de presentes, ela pediu doações para o Lar dos Velhinhos São Vicente de Paula, que adorou a iniciativa. Que você seja muito feliz, Cíntia.