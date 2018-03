Cliques da sessão solene que concedeu títulos de Cidadãos Novaodessenses

Partir em busca de um novo lugar em que acredita haver mais possibilidades em todas as áreas da vida. Em outras palavras, correr atrás da realização de um sonho! Esses são os cidadãos de coração, que chegam numa cidade e a têm como sua. Trabalham, constituem famílias. Alguns chegam com a missão de empreender por verem no lugar um potencial para seus negócios. E com o passar dos anos, se tornam cidadãos de coração; e ganham o título da cidade. Foi isso que a Câmara Municipal de Nova Odessa fez na noite do último dia 14, no Teatro Municipal Divair Moreira. Homenageou 25 novaodessenses de coração! A solenidade de entrega da honraria aos munícipes que abraçaram a cidade anos atrás lotou o recinto e foi marcada por belos discursos. Entre eles, do pastor Francisco Cid, que nos auge dos seus 85 anos disse que “se as coisas não melhorarem neste país, ficarei refugiado em Nova Odessa”, quebrando o silêncio e levando a todos a boas risadas.