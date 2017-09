Cliques da 2ª Festa à Fantasia do Flamengo

Jack Sparrow, Harry Potter, Capitão América e Mulher Maravilha se reuniram no Clube do Flamengo, em Americana, no último sábado. Não, não era nenhum encontro de heróis do cinema, e sim, a 2ª edição da divertida Festa à Fantasia do Flamengo.

O evento, que teve início às 22h, foi madrugada adentro com muita animação, música e diversão, tudo sob o comando da Banda Celebration, também de Americana. Num ambiente descontraído, mais de mil pessoas participaram da animação, conforme afirmou Mauro Borgato, um dos organizadores.

A ideia, agora, é tornar a festa uma tradição do clube, realizando eventos anuais, sempre em agosto. “O pessoal se divertiu, foi uma festa que transcorreu sem nenhum problema. Foi um sucesso”, comemorou Mauro. Se depender da animação do público que foi neste ano ao Flamengo, a festa vai durar muito tempo ainda!