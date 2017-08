Circolo Italiano mantém tradição viva em Americana

A Itália, como sabemos, é rica de tradições, sobretudo ligadas às festividades de verão. Uma das mais famosas é o Ferragosto (do latim Ferie Augusti – repouso de Augusto) – dia 15 de agosto –, em que se comemora a Assunção de Maria (Maria Assunta), marcando também o ponto de partida para as sempre sonhadas férias italianas. E aqui a comunidade Italiana de Americana se reuniu para realizar seu “Secondo Incontro”, com a proposta de se reorganizar e manter viva as tradições italianas, regada a boa comida, muita música e alegria. A família do Circolo vem crescendo. O grupo promete regularizar a entidade cultural até o final de 2017, e iniciar oficialmente em 2018 as atividades. As reuniões do Circolo acontecem a cada 15 dias e qualquer pessoa pode participar, basta acessar o site: www.circoloitalianodiamericana.com.br ou seguir a fanpage no Facebook.