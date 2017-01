Centro de Convivência realizou domingo festivo em Sumaré

Se era um domingo de festa, ninguém melhor do que o Palhaço Pipoquinha para animar e dar o ar da graça! Ele, é claro, divertiu crianças, adultos e os alunos do CCART (Centro de Convivência, Aprendizagem, Reabilitação e Trabalho), entidade que foi beneficiada com a arrecadação do evento realizado no 11/12, na Expo Águas – espaço do Sumaré Arena Music.

Foi um dia de diversão e esperança, com shows musicais nos estilos sertanejo e pagode, e a agitação dos recreacionistas que animaram a galerinha. Tudo isso com barraca de pastel do próprio CCART e a lanchonete da Expo Águas funcionando com um cardápio especial aos convidados.

A diversão e esperança atraiu muitas pessoas da sociedade sumareense, e visitantes de outras cidades, inclusive de Campinas. O CCART atende pessoas com deficiência intelectual de faixas etárias diferentes em várias oficinas, entre elas, reciclagem de papel e gráfica, que visam aumentar a autoestima e a qualidade de vida, além de contribuir com o meio ambiente.