Casemiro Alves celebra 90 anos de alegria

Uma verdadeira comemoração à vida. Assim pode ser resumida a festa de 90 anos do empresário Casemiro Alves da Silva no último final de semana no espaço Le Blanc, em Americana. Rodeado de amigos e parentes, o evento organizado pelos filhos Neusinha e Valmir Silva foi um sucesso, com direito a amigos de longa data e celebridades que fizeram questão de marcar presença e cumprimentar o aniversariante.

O tema da festa foi a cidade de Las Vegas, que ele tanto adora. E com direito a Elvis Cover, banda de soul e até uma atriz interpretando a diva Marilyn Monroe, que saiu de um bolo gigante cantando “Happy Birthday Mr. President”, a comemoração ainda teve um clímax de emoção na aparição do neto mais velho no telão, diretamente dos EUA, falando palavras de carinho ao avô. Muitos não contiveram as lágrimas.

E ao final, ‘Seo’ Casemiro ainda convidou a todos os presentes a estarem em sua festa de 100 anos, em 2028!