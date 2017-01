Bodas de cristal de Carolina e Rafael Sacilotto

Ela é sempre a primeira a ser procurada quando o assunto é festa. Afinal tudo se inicia com um convite. Estamos falando da querida Carolina Sacilotto, que completou 15 anos de casados com seu esposo Rafael. Para não deixar esta data passar em branco, uniu uma turma de amigos e os melhores fornecedores em festas da região para preparar um delicioso almoço. O domingo estava perfeito, ensolarado e brilhante como a relação do casal. Carol, linda num vestido vermelho e estampas florais, completando ainda mais a alegria da ocasião. Na decoração, flores formaram um arco sobre o bolo, que não podia deixar de ter no topo as iniciais do casal, também criação dela. Cardápio impecável, música ao vivo e o melhor de tudo. Amigos verdadeiros para dividir este momento mágico. Parabéns ao casal!