Associação dos Engenheiros e Arquitetos celebra 40 anos

Os associados e a diretoria da AEAA (Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Americana) brindaram juntos as quatro décadas de sucesso da instituição. A comemoração foi realizada no Clube do Bosque no fim do último mês de outubro, durante o tradicional jantar promovido pela associação, que alcançou este ano sua 26ª edição.

Mais de 200 convidados prestigiaram a festividade, que contou com buffet de Alisson Rossi, e decoração encantadora de flores by Odair Romeiro. A animação ficou por conta da Banda Yes, que tocou sucessos da música nacional e internacional.

A AEAA ainda surpreendeu os convidados com a exibição de um vídeo comemorativo superespecial, em homenagem aos associado