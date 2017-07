Arraiá solidário da São Lucas Saúde

A São Lucas Saúde, sempre preocupada e envolvida em ações sociais, realizou no último dia 15 de julho um arraiá solidário no Clube do Bosque. O evento totalmente beneficente teve o objetivo de arrecadar fundos ao Centro de Convivência São Vicente de Paulo, em Americana. Hoje, a instituição atua no desenvolvimento das potencialidades e melhorias na qualidade de vida, amparando atualmente 90 crianças e adolescentes, de 6 a 18 anos, que frequentam o centro em período escolar. Entre os presentes, beneficiários, colaboradores e médicos se divertiram em barracas de brincadeiras, muita comida típica e muita música boa. Na organização, Uma equipe de voluntários, cuidaram de tudo com muito carinha para que tudo saísse perfeito, aumentando, ainda mais, esta corrente do bem. Simplesmente sensacional!