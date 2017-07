Arraiá da Integração em prol da Apae de Nova Odessa

Quando a solidariedade dá o ritmo, a diversão fica ainda melhor e mais bonita. Foi assim que a APAE realizou no dia 24 de junho o Arraiá da Integração. A tradicional festa junina dessa importante entidade assistencial em prol dos alunos assistidos teve foco beneficente, e além de arrecadar fundos para sua manutenção – com a venda de comidas e bebidas, e de artigos no bazar montado na entrada do salão – integrou alunos, familiares e colaboradores numa tarde de muito entretenimento, diversão e alegria. O ápice desse festejo arrojado foi durante as apresentações das danças de quadrilha, tanto dos alunos como dos cadeirantes com pais e professores. Foi um momento mágico, de celebrar e promover o bem-estar dos alunos com familiares e colaboradores, além de convidados; enfim, a sociedade prestigiando a festa junina e fazendo a diferença nessa corrente do bem. Para garantir o clima do arraiá e contagiar a todos, uma linda decoração foi preparada com muito carinho: bandeirinhas, bonecos e etc. Veja alguns cliques espetaculares!