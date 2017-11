Americana com gostinho da Alemanha

A 2ª Oktoberbodefest transformou o Iate Clube num pedacinho da Alemanha… Uma das festas mais populares do mundo é a Oktoberfest, que começou na cidade de Munique em 1810 para comemorar o casamento do Rei Ludwig. O evento foi um sucesso tão grande que passou a ocorrer todos os anos.

No último dia 21 de outubro, Americana incorporou o clima alemão, a Associação Beneficente Fraternidade Aliança (ABFA) planejou a 2ª Oktoberbodefest, e a organização e realização ficou por conta da união de 05 Lojas Maçônicas da RPT. O sucesso da festa foi tão grande devido ao clima familiar do evento que já tem data marcada para a 3ª edição, será no dia 06 de novembro de 2018.

