Para os alunos da APAE, ser diferente é algo normal. É viver a vida de maneira soberana e feliz; é deixar extrapolar nas 24h do dia a criança interior que há dentro de cada um de nós, e que enquanto adultos fazemos questão de reprimir. E foi com essa alegria contagiante e ao som de Noite Feliz que vestidas com becas vermelhas fizeram um lindo coral na manhã do dia 14 de dezembro para comemorar o Natal. O dia foi ainda mais especial e bonito sob o olhar de cada um com a chegada do Papai Noel e a distribuição de presentes. A hora que avistaram o bom velhinho fizeram uma grande festa. O Natal na APAE foi farto: de emoção, alegria e de um delicioso cardápio que agrada qualquer paladar, como o tradicional pastel com refrigerante. O entusiasmo foi geral; tanto dos alunos como da equipe que desenvolve esse lindo trabalho de inserção social, e que é um dom gratificante. E se o Natal é o renascimento, a APAE é um exemplo de fé e superação; de amor e bondade, e de que os sonhos sempre serão possíveis. Porque a verdadeira coragem é sonhar, mesmo quando muitos dizem ser impossível. Feliz Natal – Ho! Ho! Ho!