Advogados de Nova Odessa celebram a profissão com jantar dançante

Mais um evento inesquecível foi proporcionado pela OAB de Nova Odessa em homenagem ao Dia do Advogado. Foi o quinto Jantar Dançante, realizado na Chácara Sunshine. A festa glamourosa aconteceu no dia 11 de agosto. O local ficou deslumbrante, com uma decoração maravilhosa. Convidados notáveis de várias localidades abrilhantaram a noite requintada, que teve um cardápio especial, muitos drinks com bartender e música ao vivo. Como tem acontecido nas edições anteriores, a diretoria rendeu belas homenagens durante o evento, afinal essa foi mais uma noite especial, um encontro de gente de expressão; de profissionais que têm feito a diferença e representado muito bem a comunidade no tocante à justiça. Confira alguns cliques cedidos pela OAB de Nova Odessa!