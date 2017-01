A festinha de 4 anos da linda Isadora

Ela é dona de um sorriso contagiante desde muito pequenina. Estamos falando da Isadora Biazoto França que completou 4 aninhos no mês de dezembro. Apaixonada pelos personagens da Disney, como toda menina nesta idade, ela tem um carinho especial pela ratinha Minnie, que dispensa comentários. A festa foi toda decorada com o tema, principalmente com os laços, marca registrada da personagem. O salão Kalu Kids, recebeu todos com muito carinho e muitas brincadeiras. No cardápio, muitas comidas deliciosas e um destaque especial para os docinhos feitos pela vovó Aureni Biazoto. Desejamos muitas alegrias sempre e que você nunca perca esta alegria contagiante.