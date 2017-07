A festa julina do Condomínio Ipês Amarelos

Uma festa pra lá de animada reuniu moradores do Condomínio Ipês Amarelos em Americana. Tradicional pelas reuniões e união dos moradores, eles não pensaram duas vezes em repetir a festa julina do ano passado, mas com aquele toque a mais. Este ano o salão social foi especialmente decorado para receber moradores e familiares. Tudo foi preparado com muito carinho e cuidado. Na decoração, as queridas Ana, Gi e Rosana fizeram questão de destacar as bandeiras em chita, não deixando de lado os imponentes bambus e a linda fogueira. Para o cardápio, o cuscuz estava divino e veio acompanhado de cachorro quente, milho cozido sem deixar falta o arroz doce que foi disputadíssimo. Como não pode faltar em toda festa julina, o bingo foi a sensação da noite que encerrou com a sensação de mais um ano de sucesso!