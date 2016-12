Apesar de serem extintos os dinossauros ainda causam espanto e despertam interesses de todos. E foi assim, de uma forma além da imaginação, que enormes feras em tamanhos reais, estiveram presente no aniversário de 10 anos do Lucca Meneghel. Apaixonado por dinossauros, ele não pensou duas vezes em escolher o tema. O Americana Hall, foi literalmente transformado em uma enorme selva para abrigar essas feras. O verdadeiro Jurassic World, com sons e movimentos que deixaram todos de boca aberta. Uma verdadeira viagem ao tempo. Na mesa do bolo, um enorme ovo serviu para cliques e selfies jurássicas. Os doces, todos personalizados, traziam miniaturas, ovos, garras e até alguns olhos desses bichos envoltos em uma maçã. Sensacional. Cardápio exclusivo para os adultos e diversas ilhas personalizadas para os pequenos. Muita gincana, brincadeiras e animação se estendeu por toda a noite. De lembrança, foto do aniversariante e um delicado vaso de suculentas e cactos. Parabens, Lucca!