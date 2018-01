A comemoração do Shinnenkai na Nipo de Sumaré

A Associação Nipo comemorou o Shinnenkai (ano novo) em dose dupla. O evento festivo realizado na sede da entidade nesse domingo (07/01) serviu para celebrar o início do ano novo e comemorar os aniversários do mês de dezembro, além de dar posse ao Conselho Diretor para o mandato 2018-2019. Após a reunião de eleição interna, todos se confraternizaram ao sistema “mochiyori” – onde os participantes levam um prato de salgado e as bebidas preferidas para compartilhar na festa comunitária. Além do cardápio especial – com culinária brasileira e japonesa, entre as guloseimas, churrasco e sushi – a entidade ofereceu um delicioso bolo após os parabéns. Lembrando que a Associação Nipo já divulgou o calendário anual, e o primeiro evento acontece neste dia 04/02: a tradicional Yakisoba. Que seja um ano recheado de muitas festas.