A 4ª Feijoada da Amizade em prol do SOS

Uma entidade ajudando a outra! Essa é a verdadeira responsabilidade social! Com esse intuito o Lions Clube Nova Odessa juntamente com a Ação Social Família Silva promoveu em prol do SOS (Serviço de Orientação e Solidariedade) a 4ª Feijoada da Amizade. O evento aconteceu no domingão de 23 de julho, no Restaurante da Canal – que pertence aos simpáticos Elves e Matilde Covalenco. Trata-se de um lugar maravilhoso, cercado de muito verde e que tem sido cedido para alguns eventos sociais. O cardápio, é claro, dispensa comentários, afinal o mês de julho é propício para esse tipo de culinária que agrada a todos os paladares. E o destaque ficou para a filantropia, em que a sociedade novaodessense tira de letra, e se dedica com muito amor. O presidente do Lions Clube, Clebson Ferreira, que assumiu no início de julho o cargo que era de Ivanete Farias, comemorou o sucesso do evento. A festa foi animada pelo cantor Ale – com um repertório muito eclético. Aplausos para a boa iniciativa! Confira os cliques cedidos pelo Lions Clube.