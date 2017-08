Dezenas de voluntários e muita solidariedade. Esse foi o resultado do 6º Porco no Rolete da Igreja Nossa Senhora das Dores. O evento realizado no dia 19 de agosto recebeu centenas de pessoas notáveis e carismáticas que abrilhantaram a noite, deixando o salão paroquial lindo e lotado de gente bonita. Famílias inteiras colaboraram com a causa, que é angariar fundos para reforma da paróquia. O cardápio dispensa comentários, afinal foram 354 quilos do prato principal – porco no rolete crocante e maravilhoso – servido com arroz, tutu, torresmo, farofa, salada e creme de milho. Tudo isso ao som da Banda Vado Negri que alegrou ainda mais a noite especial com ritmos variados e muito talento no violão, teclado, saxofone, gaita e até castanholas e pandeiro. Veja alguns cliques.