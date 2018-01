15 anos da Jhovana Larryssa

Completar 15 anos é um verdadeiro marco na vida de uma menina. É uma fase em que a jovem planeja o futuro, idealiza as próximas conquistas e sonha com a vida que terá no futuro, dividindo seus anseios e sucessos com a família de maneira diferente do que vinha acontecendo até aqui. Por isso, as festas de debutantes são tão especiais, como demonstra a alegria da jovem Jhovana Larryssa que chegou a essa idade no final do ano passado comemorando esse acontecimento com amigos, parentes que ela tanto ama.