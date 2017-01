Zoonoses de Sumaré terá horário reduzido nesta sexta

A Unidade de Vigilância de Zoonoses de Sumaré funcionará com o horário reduzido nesta sexta-feira (27) e encerrará o expediente às 15h. O motivo do expediente reduzido é uma pulverização que será feita no local para combater uma infestação de carrapatos.

Na segunda-feira (30), o espaço funcionará normalmente, das 8h às 17h. O Zoonoses está localizado na Avenida da Saudade, na região central da cidade. Outras informações pelo telefone (19) 3883.7486.

