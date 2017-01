Zoonose realiza vacinação antirrábica em área rural de Sumaré

Foto: Prefeitura de Sumaré / Divulgação

A Unidade de Vigilância de Zoonoses de Sumaré começa nesta terça-feira (31) a vacinação antirrábica para cães e gatos na área rural de Sumaré. Segundo a administração, a imunização dos animais será realizada em residências das chácaras São Bento, Primavera e Estrela D’Alva, onde foram identificadas grande demanda pela vacina.

O veterinário responsável, Bruno Crema, orienta que a população não precisa se dirigir até a Zoonoses, pois não haverá cadastro antecipado. Os profissionais estarão na região rural orientando os moradores e realizando vacinação. “A ação começará pela área rural da cidade. Depois a previsão é estender a mesma campanha para as outras regiões”, completou Bruno.

LEIA TAMBÉM: Servidores de Sumaré esperam o 13º salário

A raiva é uma infecção aguda do sistema nervoso central causada por vírus, podendo atingir todas as espécies de mamíferos, incluindo o homem. Sua transmissão acontece geralmente pela mordida e inoculação do vírus presente na saliva dentro da pele. A vacina é efetiva para impedir o avanço da doença quando administrada em tempo hábil e conforme recomendação.