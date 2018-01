Vídeo mostra água transbordando de caixa d’água

Um vídeo mostra a caixa d’água do bairro João Paulo II, em Sumaré, transbordando um grande volume do recurso hídrico. O material foi gravado na manhã desta segunda-feira. A BRK Ambiental, concessionária responsável pelo serviço de água e esgoto, informou que foi um problema pontual e que o transbordamento durou menos de 10 minutos.

De acordo com a professora Ana Paula Ribeiro, de 34 anos, o transbordamento ocorreu por volta das 9h da manhã. “Passei a caminho de Campinas e vi que estava vazando. Depois das 11h retornei e já tinha parado, mas não sei há quanto tempo ficou desperdiçando água”, reclamou. “É triste essa água vazando e a gente com frequência ficando com as torneiras secas, ou vem só um fio. Nem sempre eles avisam que vai faltar”, disse Ana Paula, que mora no bairro João Paulo II.