Vereador quer discutir Direitos Humanos na Câmara

Nesta quarta-feira (25), o vereador de Sumaré Willian Souza (PT) protocolou um projeto de resolução para criar a Comissão de Assuntos Relevantes em Defesa dos Direitos Humanos na Câmara Municipal de Sumaré. O objetivo é que, a partir dessa iniciativa, seja criada a Comissão Permanente para discutir o assunto na Casa. A proposta poderá ser votada durante a primeira sessão ordinária do ano, marcada para o dia 7 de fevereiro. Foto: Imprensa / Divulgação

A Comissão teria a missão de aproximar o Poder Público e os grupos identificados como minorias sociais, raciais, religiosas, sexuais e étnicas, para promover o amplo debate na sociedade, provocar a opinião pública e coletar sugestões para criar e ampliar legislações que defendam a dignidade da pessoa humana e da cidadania.

“É importante que Sumaré esteja conectada com temas atuais já discutidos por todo o país, como a violência contra a mulher, as condições de moradia para a população, a repressão policial e a defesa das minorias. Essa Comissão, inclusive, já existe em outras cidades da região, como Campinas e Hortolândia e será importante para tirar da invisibilidade aqueles que, por sua condição, sofrem com intolerância, preconceito ou violência na cidade de Sumaré”, explicou o vereador.

Outros quatro vereadores, além de Willian, devem compor a Comissão, que deve ter como atribuições receber, avaliar e encaminhar denúncias sobre ameaças ou violação dos direitos humanos, fiscalizar programas municipais relativos à proteção dos direitos humanos; proteger e integrar socialmente pessoas portadoras de qualquer tipo de deficiência ou de necessidades especiais, zelar pela proteção das minorias, da infância, da juventude, dos idosos, estrangeiros, LGBTs, além das minorias sociais, religiosas ou étnicas.

Direitos Humanos

A Declaração Universal dos Direitos Humanos foi criada pela ONU (Organização das Nações Unidas) em 1948, sendo o primeiro instrumento jurídico internacional dos direitos humanos. A Declaração determina que a dignidade da pessoa humana deve ser o princípio básico de toda constituição, assim como outros direitos básicos, como liberdade, educação, saúde, cultura, alimentação e moradia e serve como guia de conduta em governos e na sociedade civil.