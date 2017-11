Veículo abandonado atrapalha o trânsito e é retirado de via em Sumaré

Foto: Divulgação

Um veículo envolvido em um acidente de trânsito foi retirado da via pública nesta quinta-feira pela prefeitura de Sumaré. O carro danificado estava atrapalhando o trânsito de outros carros e de pedestres no Jardim Dall’Orto, segundo o município. Por conta disso ele foi recolhido sem notificação prévia ao proprietário, conforme o que determina a legislação municipal.

O acidente ocorreu próximo à empresa Villares Metals. Não houve vítimas, mas toda a parte frontal do veículo ficou danificada. O carro ficou abandonado no local, entre a calçada e a via pública. A prefeitura foi questionada, mas não respondeu há quanto tempo o carro estava abandonado.

Para reaver o veículo, o proprietário deve comparecer pessoalmente ao setor de trânsito do município, portando os documentos regularizados e quitando pagamento de guincho e estadia. Denúncias de veículos abandonados podem ser feitas através do 0800.772.7722.