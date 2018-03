Dia D da vacinação contra febre amarela tem fila de 2h30

A movimentação intensa neste sábado, no “Dia D” da vacinação contra a febre amarela em Sumaré, deixou moradores por até 2h30 na fila para a imunização. Durante o dia todo, 22 unidades de saúde ofereceram a vacina, uma recomendação do Ministério da Saúde.

No Jardim Picerno, a fila no PACS já era grande antes mesmo de começar a vacinação. A professora Vilma Ferreira, de 40 anos chegou logo cedo com seu filho para se imunizar, mas eram 10h30 e ainda haviam cerca de 20 pessoas na frente.

“Está horrível a organização, apenas duas funcionárias atendendo e duas aplicando a vacina. Eu já estou há duas horas e meia aqui com meu filho de quatro anos”, reclamou. “Faz mutirão de vacina e não coloca gente para trabalhar? É desanimador ver essa fila”, enfatizou a professora.

Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

A dona de casa Lediane Cristina dos Santos, de 29 anos, também enfrentou a fila na unidade. “Eu fiquei sabendo e já cheguei cedo com meus dois filhos e minha sogra para não perder a oportunidade de vacinar”, contou ao LIBERAL. “Estou preocupada em dar logo a vacina para meus filhos e depois não ter mais. É muita gente querendo hoje, fiquei surpresa com tantas pessoas na fila”.

O LIBERAL tentou falar com o servidor responsável pela vacinação na unidade, mas ele preferiu não comentar a demora no atendimento e disse apenas que “a demanda é espontânea”.

Na unidade do Centro de Saúde II, no centro de Sumaré, o movimento também era intenso por volta das 11 horas, mas segundo a auxiliar-administrativa do local, Dalva Correia, estava dentro da normalidade.

A unidade, que esperava aplicar 1,5 mil doses, trabalhava com equipe reduzida. Dos 54 servidores, apenas 15 se voluntariaram para a imunização. “O tempo de espera está em torno de uma hora”, explicou.

Para receber a vacina na cidade é necessário levar a carteirinha de vacinação, além do cartão do SUS (caso já possua), um documento com foto e comprovante de endereço. Crianças abaixo de 9 meses e idosos acima de 60 anos precisam de uma carta com recomendação médica.

A partir desta segunda-feira, a prefeitura também amplia de oito para 19 o número de postos que aplicarão a vacina durante a semana.