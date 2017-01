Trio é preso por roubo a loja de fogos de artifício em Sumaré

Três homens foram presos na noite desta terça-feira (10), em Sumaré, suspeitos de roubar uma loja de fogos de artifício. O crime aconteceu por volta das 23h10, na Rua Maria Júlia Galieta, no bairro Nova Terra. Os criminosos renderam o dono de um ferro velho que fica ao lado do estabelecimento, abriram um buraco na parede e entraram na loja. O alarme, no entanto, disparou.

Policiais militares faziam patrulhamento pelo bairro quando ouviram uma comunicação via rádio sobre um roubo em andamento. Eles se deslocaram até o local e foram informados pela vítima, um homem de 58 anos, que os suspeitos haviam o dominado, feito um buraco na parede e roubado a loja. Os criminosos teriam deixado o local ao ouvirem o alarme.

Foto: Divulgação/Polícia Militar

Os soldados passaram, então, a procurar pelos bandidos e na rua atrás do comércio, abordaram três homens. Questionados, um deles, o ajudante R.F.S., de 30 anos, confessou que haviam assaltado a loja e que estavam indo buscar um carro para transportar as caixas de fogos de artifício.

O ajudante e o servente J.S.C., de 27 anos, teriam sido levados ao local pelo comerciante C.R., de 38 anos, em um Monza de cor escura. O comerciante teria deixado a dupla no endereço e permanecido nas imediações aguardando um sinal para transportar as caixas. O veículo, no entanto, não foi localizado pela polícia.

O trio pegou 40 caixas de fogos de artifício. O material foi devolvido ao proprietário da loja. Os criminosos foram encaminhados para a cadeia de Sumaré após registro da ocorrência.

