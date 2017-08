Tribunal reverte condenação de dois PMs denunciados por tortura

Segundo a denúncia, eles abordaram o desempregado E.T.O.S., de 19 anos, na madrugada do dia 8 de abril de 2012. Ele estava sem documentos, e mensagens em seu celular levantaram a suspeita de que ele havia acabado de escapar de uma abordagem. Os PMs foram com o jovem até sua casa, conversaram com seu pai, e depois ao Plantão Policial, onde o rapaz confessou que era assaltante e que havia participado da ocorrência que resultou no capotamento de uma viatura e morte de dois PMs, dias antes. Para o MP, a confissão foi feita após o jovem ter sido torturado, e assim entendeu a Justiça na 1ª instância.

O TJ-SP (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo) acatou o recurso de dois policiais militares de Sumaré que haviam sido condenados em 2015 por tortura, absolvendo a dupla . Segundo a denúncia, eles teriam obrigado um jovem de 19 anos a confessar ter participado de um roubo que acabou em perseguição e a morte de dois policiais na cidade, em 2012. Na decisão de 2ª instância, o desembargador Maurício Valala aponta que não há provas do crime. O Ministério Público, que moveu a ação inicial, pode recorrer da decisão. Os PMs respondem ao processo em liberdade.

RECURSO. Os advogados dos policiais recorreram da decisão, alegando que o crime de tortura consiste em atos praticados na clandestinidade, o que, na versão dos policiais, não ocorreu. “Os atos dos policiais foram demonstrados de forma lógica e cronológica. Não agiram na clandestinidade. Chamaram reforços de policiais, foram até a casa do jovem, e depois foram ao plantão policial. Demonstrei que o rapaz entrou em contradição em seu depoimento em alguns pontos”, afirmou o advogado de Souza, Eder Presti Ribeiro.

Com base nas oitivas do delegado do caso, nos resultados das apurações internas da Polícia Militar, e no fato de o jovem não apresentar ferimentos no dia da ocorrência, e somente vermelhidão na orelha no dia seguinte – quando mudou sua versão dos fatos – o Tribunal absolveu os policiais.

LEIA TAMBÉM: Professores protestam por FGTS em Sumaré