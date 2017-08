TCE encontra irregularidades em escola de Sumaré

Foto: Divulgação

O TCE (Tribunal de Contas do Estado) de São Paulo identificou irregularidades em uma escola municipal de Sumaré, durante uma fiscalização-surpresa realizada pelo órgão. O TCE realizou fiscalizações nas merendas de 250 escolas paulistas na terça-feira, e durante a vistoria na Escola Municipal Eliana Minchin Vaughan, no Jardim Nova Terra, foi constatado que os extintores estão vencidos, que o fogão se encontra enferrujado e que não há bancos suficientes para os alunos se alimentarem sentados. Além disso, o órgão apontou que o reservatório de água da unidade está furado e fora de operação. Quando ocorrem problemas de abastecimento na rede, a escola fica comprometida.

A prefeitura informou que o projeto para troca de caixas d’água está sendo finalizado e deve envolver outras unidades de ensino. “Quanto aos extintores, na quarta-feira foi assinado um documento para iniciar a substituição em todas as escolas em que há necessidade. Com relação às mesas, a Secretaria de Educação não tem conhecimento da insuficiência, mas vai verificar o apontamento e ressalta que as escolas fazem o rodízio de turmas para o intervalo”, afirmou.

Esta foi a quinta fiscalização-surpresa realizada este ano pelo TCE. Outras três devem ocorrer em áreas prioritárias para verificar a forma como está sendo gasto o dinheiro público. Na RPT (Região do Polo Têxtil) também foram visitadas ainda uma escola em Americana e outra em Nova Odessa, onde não havia nenhum problema.