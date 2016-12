Três são presos após renderem família em roubo

Três homens foram presos na noite desta segunda-feira (26), em Sumaré, após invadir uma residência e fazer uma família refém. O crime ocorreu por volta das 20h20, na Rua José dos Passos, no Jardim São Domingos. A ação foi praticada por quatro assaltantes. Eles pularam o muro da casa e renderam uma idosa de 93 anos, um casal de 71 e 78 anos, e o filho deles, de 50 anos.

Um dos criminosos ficou do lado de fora dando cobertura enquanto que os outros três renderam a família, que assistia televisão na sala. Os assaltantes aterrorizaram as vítimas em busca de dinheiro e chegaram, inclusive, a agredir uma delas. “Deu um tapa no rosto do meu filho. Ele [suspeito] ficou o tempo todo manuseando aquela arma e falando que hoje ele ‘tava a fim’ de matar um”, recordou uma das vítimas.

LEIA TAMBÉM: Suspeito morre e outro é preso após assalto a residência

Os bandidos pegaram impressora, monitor e aparelho de televisão e colocaram em um veículo Corolla que estava estacionado na garagem da residência. Um vizinho, no entanto, flagrou a ação dos criminosos e avisou a Polícia Militar. Foto: Divulgação/Polícia Militar

Os soldados se deslocaram até o endereço e com o apoio de viaturas da Força Tática e da Guarda Municipal, realizaram um cerco. Os suspeitos tentaram fugir pulando os telhados das casas vizinhas.

Um deles, o ajudante E.D.S., de 20 anos, tentou se esconder em uma casa na rua detrás, quase em frente ao 2ºDP (Distrito Policial). Ele foi abordado por policiais militares, jogou a arma no chão e se rendeu.

Outros dois assaltantes entraram em um ônibus que seguia para o bairro Nova Veneza, onde eles moram. A polícia ficou sabendo e conseguiu interceptar o veículo no momento em que passava pelo bairro Vila Carlota. Os suspeitos foram detidos. São eles J.L.O., de 18 anos, e K.C.F., de 27 anos. Um quarto integrante da quadrilha conseguiu fugir.

LEIA TAMBÉM: PM prende dois em Sumaré por venda de drogas

Os criminosos foram apresentados no Plantão Policial e reconhecidos pelas vítimas. Com eles, policiais apreenderam um revólver calibre 32, quatro aparelhos celulares e as chaves do veículo Corolla e de uma Saveiro. Os três foram autuados em flagrante por roubo. Um deles, o ajudante E.D.S., também vai responder por porte ilegal de armas. Ele já tinha passagem pela polícia e estava em liberdade há dois meses.