Três homens são presos após assalto e troca de tiros

Uma perseguição terminou com três homens presos e um adolescente detido na manhã desta quinta-feira (19), em Sumaré. Houve troca de tiros e um dos criminosos foi ferido de raspão. Os suspeitos roubaram uma caminhonete Chevrolet S-10, no bairro Remanso Campineiro, em Hortolândia. Policiais militares foram informados do assalto e viram o veículo passar pela Estrada Municipal Venâncio Calegari.

A perseguição teve início pela Rodovia José Lozano de Araújo. Ao fazer uma manobra, o motorista da caminhonete atingiu outros veículos, perdeu o controle, bateu em uma mureta e parou na frente de uma viatura da Polícia Militar.

Motorista e passageiro desceram do carro e apontaram uma arma para os policiais. Um soldado efetuou um disparo e os criminosos revidaram. Um dos suspeitos voltou para a caminhonete e saiu em alta velocidade na direção dos PMs. O outro suspeito fugiu a pé. Foto: Arquivo/O Liberal

A caminhonete parou logo depois e o bandido identificado como W.L.T., de 18 anos, saiu, jogou a arma e fugiu a pé. Um policial foi atrás e com a ajuda de populares, que indicaram onde ele havia se escondido, o prendeu dentro de um brejo.

Questionado sobre o roubo, disse que quem o acompanhava era um adolescente de 17 anos. Ele indicou onde o menor morava, bem como a casa dos outros dois suspeitos que deram cobertura em um Gol de cor chumbo. Além dele, foram presos P.H.O.S., de 19 anos, e A.A., de 37 anos.

A arma usada no crime foi apreendida próxima da caminhonete, municiada com seis cartuchos, sendo que três estavam picotados. A ocorrência foi registrada no 3ºDP (Distrito Policial) de Sumaré e os presos recolhidos na cadeia da cidade.