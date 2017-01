Tentativa de assalto termina com suspeito morto em Sumaré

Uma tentativa de assalto a uma residência terminou com um suspeito morto, na madrugada desta sexta-feira (13), em Sumaré. O crime aconteceu por volta das 5h, na Rua Casemiro Fortunato, no Parque Residencial Campo Belo. Dois homens teriam entrado na casa enquanto os moradores estavam dormindo. Vizinhos perceberam a ação dos criminosos e avisaram a Polícia Militar.

Ao chegar no endereço, os soldados entraram no imóvel e foram informados pela vítima, o comerciante R.A.A., de 39 anos, que os assaltantes haviam fugido pelos fundos da casa, pulando muros de outras residências.

Os policiais, então, fizeram um cerco na tentativa de encontrar os suspeitos. Nesse momento, um vizinho da vítima, o assistente técnico J.G.F., de 44 anos, disse que os criminosos estavam na casa dele. Os soldados entraram no imóvel e se depararam com o ajudante Geovani Julio de Souza da Silva, de 20 anos, no corredor. Foto: Divulgação/Polícia Militar

Os policiais teriam dado ordem de parada, mas o suspeito teria ignorado e efetuado um disparo na direção dos soldados. Eles revidaram e atiraram três vezes com duas armas. O ajudante teria ainda efetuado outro disparo antes de cair. A equipe de Resgate chegou a ser chamada, mas o rapaz morreu no local. Ele carregava um revólver com numeração suprimida, municiado com três cápsulas intactas e duas deflagradas. Ao lado dele, os policiais encontraram dois relógios de pulso pertencentes à vítima.

No telhado de outra residência, os soldados localizaram um aparelho celular, também de propriedade da vítima, e em uma viela, um revólver calibre 38 com uma munição intacta. O outro assaltante não foi identificado pela polícia.

Em depoimento à Polícia Civil, o assistente técnico e vizinho da vítima, disse que estava dormindo e acordou com barulhos na lage. Ao verificar o que estaria acontecendo, se deparou com as viaturas da Polícia Militar. O assistente disse ainda que ficou o tempo todo do lado de fora e posteriormente soube que haviam assaltado a casa ao lado.

Além do celular e dos relógios de pulso – que foram recuperados –, os assaltantes levaram R$ 1,5 mil. A ocorrência foi registrada no 2ºDP (Distrito Policial) para investigação.