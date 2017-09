Têm início as obras na praça do Jardim Macarenko

Foto: Prefeitura de Sumaré-Divulgação

As obras na Praça do Jardim Macarenko, na região central de Sumaré, tiveram início na semana passada e a Prefeitura de Sumaré anunciou que o município em breve terá um novo "cartão postal". No espaço, a população contará com pista de caminhada e ciclovia, com mais de 600 metros cada, bosques, novo paisagismo, nova iluminação em led, área de convívio debaixo das árvores, playground para as crianças e academia para a Terceira Idade.

“A praça está recebendo diversos dispositivos para a prática de atividades físicas em meio à natureza, e será o novo cartão postal da cidade de Sumaré, além de uma nova opção de lazer para toda a família. Sem dúvida, mais uma importante obra em benefício da nossa população, atendendo aos pedidos dos moradores da região central”, explicou o prefeito Luiz Dalben.

