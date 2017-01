Taxista ‘arranca’ e foge com arma de bandido

Um taxista de 54 anos reagiu a um assalto na noite deste domingo (15), em Sumaré, e ficou com a arma do bandido. A vítima pegou uma corrida no Campinas Shopping e quando chegou no destino, no bairro São Judas Tadeu, em Sumaré, o passageiro anunciou o roubo. O motorista, no entanto, arrancou com o carro e o assaltante deixou o revólver cair dentro do veículo.

O crime aconteceu por volta das 23h30, na Rua Onze. Em depoimento à Polícia Militar, o taxista P.S.T. disse que ao término da corrida, o passageiro sacou uma arma e anunciou o assalto. Ele reagiu e o criminoso teria tentado tirá-lo do carro. Nesse momento, a vítima disse ter arrancado com o veículo e o bandido deixou cair o revólver dentro do táxi.

Foto: Arquivo / O Liberal

A vítima afirmou não ter sofrido agressões e informou ter ocorrido outros três roubos semelhantes com taxistas que pegaram corrida em shoppings de Campinas. A ocorrência foi registrada no Plantão Policial de Sumaré e será investigada pelo 5ºDP (Distrito Policial).