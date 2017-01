Tarifa Social pode ser solicitada a partir de segunda

A partir da próxima segunda-feira, os moradores de baixa renda de Santa Bárbara d’Oeste poderão solicitar junto ao DAE (Departamento de Água e Esgoto) do município o cadastro na Tarifa Social, que será oficialmente instituída neste sábado. Para ter direito ao benefício, é preciso entregar a documentação completa que comprove a necessidade.

A tarifa normal de água e esgoto terá reajuste a partir de fevereiro, com alta de 17,09%, aprovada em dezembro do ano passado, quando também foi criada a Faixa Social. O preço regular passará a ser R$ 36, enquanto a Tarifa Social é de R$ 18. Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

O benefício será concedido mediante a apresentação dos interessados às condições estabelecidas no Ato Administrativo 1, disponível no site da autarquia (www.daesbo.sp.gov.br), que define alguns parâmetros, entre eles a comprovação inscrição no Programa Bolsa Família ou do Cartão Cidadão.

Para pedir o benefício, os moradores devem apresentar cópias dos documentos nos postos de atendimento do DAE (Rua José Bonifácio, 400, Centro) ou nas regionais, na Rua do Algodão, 1431, Cidade Nova, e na Rua Portugal, 740, Jardim Europa.

A autarquia estabelece também que ficam excluídos do direito à tarifa social os munícipes que são proprietários de mais de um imóvel. O beneficiário deverá comprovar a titularidade ou a posse sobre o imóvel, ou seja, proprietário e ou inquilino, e preencher um requerimento quando procurar pelo benefício.

De acordo com o DAE, os pedidos passarão por avaliação de três setores da autarquia, entre eles a Assistência Social, Departamento de Organização e Serviços de Apoio e, por fim, a Diretoria de Gestão Administrativa e Financeira. Em caso de benefício negado, os interessados podem recorrer, e o recurso será analisado pelo Diretor Superintendente, e vice-prefeito, Rafael Piovezan.