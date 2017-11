Suspeito de tráfico troca tiros com guardas e é detido em Sumaré

Foto: Divulgação - Guarda Municipal

Um homem de 23 anos, suspeito de tráfico de drogas foi detido por guardas municipais de Sumaré na tarde desta quarta-feira (22). Ele tentou fugir, e houve troca de tiros. O indivíduo acabou ferido no ombro esquerdo e recebeu atendimento na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Makarenko.

De acordo com informações do GOT (Grupo de Operações Táticas) da GCM (Guarda Civil Municipal) de Sumaré, eles foram informados de que na Rua 20 do Parque Residencial Jardim Vírgilio Gabriel Basso havia uma grande quantidade de drogas enterradas em uma área de mata e que um homem desempenhava a função de “segurança” dos entorpecentes.

Ao chegarem no endereço da denúncia os guardas foram avistados pelo suspeito, que empreendeu fuga pela área verde, e quando notou que seria alcançado, disparou várias vezes contra os guardas. Houve revide e a troca de tiros só cessou quando o fugitivo foi acertado no ombro esquerdo. Ele foi encaminhado a UPA Makarenko e ficará a disposição da justiça pelo crime de tráfico de drogas.