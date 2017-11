Sumaré tem programação focada na saúde dos homens nesta sexta-feira

O Centro de Longevidade de Sumaré sedia na tarde desta sexta-feira (17), uma roda de conversa e palestra sobre saúde, voltadas principalmente para os homens da cidade. A programação faz parte da campanha “Novembro Azul – Mês Mundial de Prevenção ao Câncer de Próstata”, promovida pela Prefeitura. A participação é livre e totalmente gratuita. Foto: Imprensa/Divulgação

O encontro tem início às 13 horas, com uma roda de conversa sobre “A Saúde do Homem”, visando a prevenção de doenças que acometem principalmente pessoas do sexo masculino. Na sequência, a palestra “Tabagismo x Qualidade de Vida” contará com um time de profissionais para orientações aos participantes: a enfermeira Dafiny Pianucci, pós-graduada em UTI Adulto e Pedagogia Hospitalar com experiência em atendimento pré-hospitalar (SAMU e AutoBan); a médica Luana Queiroz Ferreira, pós-graduanda em Dermatologia na Instituição ISMD com experiência em PSF (Programa Saúde da Família) nas comunidades do Rio de Janeiro com grupo de Tabagismo, e a médica Daniela Ribeiro Vidal Cypriano Oresko, com experiência no atendimento pediátrico na Argentina.

“Apesar de estarmos no Novembro Azul e a saúde do homem estar em evidência, qualquer morador interessado pode participar. As portas do Centro de Longevidade estão abertas para todos, homens, mulheres, jovens, idosos”, ressaltou a presidente do Fundo Social de Solidariedade, Mara Dalben.