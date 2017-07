Sumaré se mantém entre as mais promissoras

Poucas cidades brasileiras tiveram sua economia transformada tão rapidamente (e radicalmente). Do pequeno grão de café cultivado pelos portugueses a uma das maiores potências industriais do interior de São Paulo, Sumaré é considerada uma das melhores cidades para se investir no País e no continente americano, segundo a revista inglesa FDI Magazine – a edição colocou Sumaré entre as dez mais atraentes para capital estrangeiro e promissoras para o futuro.

Sua vocação industrial foi conhecida ainda na década de 50, com a chegada da 3M do Brasil à cidade em 1954. Daí em diante, seu polo industrial só cresceu: a indústria de transformação corresponde a 72% de suas atividades econômicas lideradas pelo setor automobilístico, seguidos dos setores de química, alimentício e têxtil. Seu PIB (Produto Interno Bruto) é o maior da RPT (Região do Polo Têxtil), com produção de R$ 11,9 bilhões a preços correntes, segundo relatório do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas).

Foto: Arquivo / O Liberal

Sumaré ocupa o 23° lugar no ranking das cidades mais ricas do Estado de São Paulo, resultado de uma política de incentivos que inclui a isenção de IPTU, ITBI e ISSQN para a construção. Segundo o vice-presidente industrial da Honda Automóveis do Brasil, Carlos Eigi, a cidade usufrui de excelente infraestrutura logística (estradas para escoamento da produção) e a empresa pode contar ainda com um grupo de empresas de setores diversificados, instaladas ao seu redor e em cidades vizinhas, o que dinamiza a produção.