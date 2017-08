Sumaré pede o desligamento da Ares-PCJ

Após a conclusão do relatório da CEI (Comissão Especial de Inquérito) da Câmara, que investigou a concessão do serviço de água e esgoto, o prefeito Luiz Dalben (PPS) disse que deveria enviar um projeto de lei para criar uma agência reguladora própria.

Em nota, a Ares-PCJ disse que “recebeu o ofício encaminhado pela Prefeitura de Sumaré informando da intenção de deixar de fazer parte de nosso consórcio público, e vai responder com as orientações sobre como o município deve proceder para formalizar sua saída, uma vez que existem trâmites a serem observados. Da mesma forma que para ingressar foi necessário aprovar uma lei e homologar a adesão na assembleia da Ares-PCJ, por exemplo, é necessário que a mesma seja revogada, bem como a homologação da saída na próxima Assembleia Geral Ordinária, que ocorre em novembro. A Ares-PCJ reconhece a autonomia do município para definir o ente responsável pela regulação e fiscalização do saneamento básico, porém seguirá cumprindo suas funções”.