Sumaré não paga, mas CPFL religa energia de prédios públicos

Após 10 dias de negociação, e a troca do governo municipal, a energia dos prédios públicos de Sumaré foi reestabelecida nesta quinta-feira. Ao todo, 13 prédios haviam ficado no escuro no dia 27 de dezembro, incluindo o Terminal Rodoviário, que teve a energia religada no mesmo dia por questões de segurança dos usuários.

Em reunião realizada nesta terça, a CPFL (Companhia Paulista de Força e Luz) decidiu normalizar a situação dos outros 12 prédios. Um novo encontro está marcado para o dia 16, quando será definida a forma de pagamento da dívida de R$ 1,7 milhão do município com a empresa.

Além do transtorno do terminal, o corte de energia também prejudicou nesta semana o armazenamento de vacinas, que ficavam em resfriamento em um dos estabelecimentos. Os medicamentos chegaram a ser removidos e levados para outro local, mas no mesmo dia a energia foi religada, sem prejuízos. De acordo com o secretário da Procuradoria Jurídica de Sumaré, Arlei Mapelli, o religamento é fruto da boa negociação entre a administração e a empresa. Foto: Arquivo / O Liberal

A dívida do município com a empresa, atualmente, é de R$ 1,7 milhão referentes às contas de junho a novembro, segundo a administração municipal, que enviou projeto de lei à câmara há dois meses para pedir autorização para parcelar o valor. A matéria, no entanto, foi colocada na pauta da última sessão extraordinária da casa, marcada para a última quinta-feira e cancelada por falta de quórum.

Em nota, a CPFL confirmou o agendamento da nova reunião que definirá a situação. “As ordens de serviço para religar as unidades que tiveram o fornecimento de energia elétrica reduzido por falta de pagamento foram despachadas na última quarta-feira e hoje (5) o fornecimento de energia elétrica para as 12 instalações foi restabelecido”, trouxe o texto.

Essa não é a única negociação em curso nesse início de gestão do prefeito Luiz Alfredo Dalben (PPS), já que ele ainda tenta viabilizar não só o pagamento dos servidores, previsto para esta sexta-feira, mas também a quitação do 13° salário, que ainda não foi depositado. Ele diz estar em negociação constante com o sindicato, mas até agora nenhuma proposta foi divulgada.

Nesta sexta-feira, uma nova reunião deve ocorrer entre o prefeito e o sindicato dos servidores. “A Prefeitura irá analisar a melhor maneira de realizar o pagamento sem comprometer as próximas folhas de pagamento”, informou o Executivo em nota.