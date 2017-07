Sumaré está há três semanas sem exames de mamografia

O município de Sumaré não está realizando mamografias há três semanas porque o aparelho do Ambulatório de Especialidades está quebrado. Além disso, os pacientes que procuram a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Macarenko e precisam realizar ultrassonografia não conseguem – o posto de saúde possui o equipamento, mas não há profissional capacitado para operá-lo. Os problemas foram constatados pelo vereador Décio Marmirolli (PSB), em visitas realizadas esta semana.

Décio disse que cerca de 450 mamografias são realizadas semanalmente no Ambulatório de Especialidades. Todas as pacientes com procedimentos agendados estão sendo dispensadas sem uma previsão de quando vão realizar o exame necessário.

LEIA TAMBÉM: Taxa de cesárea na rede privada de SP chega a 82,6%

Foto: Edson Lopes Jr./ GESP

Esse foi o caso da auxiliar administrativa Elaine Barbosa, de 36 anos. Como possui histórico familiar de câncer de mama, ela precisa realizar mamografia anualmente. Ela tinha um exame agendado para a manhã desta sexta-feira, mas chegando ao Ambulatório foi informada de que o equipamento estava quebrado. “Se você sai com o exame marcado para outro dia tudo bem, mas me disseram que não tem nem previsão”, reclamou.