Sumaré é cobrada na Justiça em R$ 628 mil

A empresa Techonolumem Iluminação Urbana entrou na Justiça para cobrar R$ 628 mil da Prefeitura de Sumaré. Contratada para fazer serviços de manutenção na iluminação pública no município, a empresa afirma que não recebeu pelos serviços prestados entre julho do ano passado e abril deste ano, quando houve o rompimento do contrato. A prefeitura disse que a empresa não prestou serviços à cidade e explicou que desde abril o serviço é realizado pela Secretaria de Serviços Públicos.

No pedido encaminhado à Justiça, a empresa afirma que manteve os serviços mesmo não recebendo para evitar prejuízos à população, e que quando diminuiu os atendimentos em função dos atrasos, manteve pelo menos 30% dos trabalhos por tratar-se de manutenção essencial. Contudo, após tentar negociar com a prefeitura os pagamentos dos valores atrasados, decidiu romper o contrato. A Techonolumem disse que a prefeitura recolheu o dinheiro necessário para pagamento do serviço através da cobrança de CIP (Contribuição de Iluminação Pública) dos moradores, mas mesmo assim não fez os repasses.

O contrato com a empresa foi assinado em maio do ano passado para atender à resolução da Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) que transferiu aos municípios a responsabilidade pela iluminação pública.

A prefeitura disse que recebeu, no início da atual gestão, uma cobrança da empresa referente aos valores atrasados. “Com uma auditoria realizada no contrato, foi constatado que os serviços não vinham sendo prestados. Houve o rompimento deste contrato e, no final de abril, a Secretaria de Serviços Públicos passou a realizar o trabalho. Desde a mudança, milhares de pontos foram trocados”, afirmou.