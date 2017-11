Sumaré é alvo do MP em caso de fraudes em licitações

Em Sumaré, segundo apurou a reportagem do LIBERAL, equipes do Gaeco, braço do MP que investiga o crime organizado, e policiais estiveram no prédio onde funciona a Procuradoria-Geral do Município, na Vila Santana. Ninguém foi preso na cidade. Também não houve detalhamento do que foi cumprido no município. Em nota, a prefeitura informou apenas que nenhum servidor teve relação com a diligência.

De lá, as ações se estenderam para varas judiciais das regiões de Ribeirão Preto e Campinas. Foram expedidos 44 mandados de busca e apreensão, 15 de prisões e 11 de conduções coercitivas cumpridos em Casa Branca, Ribeirão Preto, Batatais, Monte Alto, Patrocínio Paulista e Barretos. Foram apreendidos cerca de R$ 310 mil em dinheiro, documentos de licitações e contratos públicos firmados, computadores e equipamentos de mídia.

Na região, a investigação atingiu principalmente Paulínia, onde o MP levou para depor, por meio de condução coercitiva, o prefeito Dixon Carvalho (PP), além de secretários e vereadores.

O procurador-geral de Justiça, Mário Antônio de Campos Tebet, explicou que as investigações são “embrionárias” e que é impossível no momento detalhar como era a participação de cada investigado no esquema. “O objeto da operação foi exatamente reunir provas que serão usadas no decorrer das investigações”, disse.

Pelo menos por enquanto, está descartado o envolvimento de servidores públicos nas fraudes. As prefeituras, no caso, teriam sido “enganadas” pelas empresas que combinavam preços antes de disputar concorrências públicas. Em algumas cidades, também foram constatadas irregularidades na execução de serviços. As empresas manipulavam o peso do lixo recolhido, e recebiam mais do que deveriam receber.