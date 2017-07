Sumaré é a 10ª cidade da América em ranking

O levantamento dividiu os municípios por tamanho, de acordo com a população. Sumaré foi classificada como uma cidade de pequeno porte (entre 100 mil e 350 mil habitantes), subdivisão da qual constam 209 municípios do continente americano selecionados para o estudo. Foto: Imprensa/Divulgação

O município de Sumaré está em 10º lugar no ranking de cidades da América mais promissoras para investimentos estrangeiros, realizado pela revista britânica FDI Magazine. A cidade consta na categoria de custo-benefício, uma das cinco analisadas pelo estudo “Cidades Americanas do Futuro 2017/18”. Nessa categoria foram avaliados critérios de rendimentos e custos.

Nas cinco categorias foram utilizados critérios quantitativos para o ranking. Para determinar as melhores cidades com custo-benefício, foram analisados salários, aluguéis de escritórios e indústrias, preços de insumos como eletricidade, diárias de hotéis, custos com taxas e impostos.

Na categoria custo-benefício de cidades de “pequeno porte”, na qual Sumaré aparece em 10° lugar, o município de Potosi, na Bolívia, ficou na primeira colocação. Em segundo aparece Sobral, no Ceará, e em terceiro Heredia, na Costa Rica.

Para o superintendente de Desenvolvimento Econômico de Sumaré, Silvestre Gonçalez, a classificação do município em uma revista internacional amplia o potencial de atrair mais investidores estrangeiros. “Sabíamos que o município seria analisado pela revista, mas o resultado do ranking foi uma surpresa. A cidade possui muitas empresas multinacionais, que pagam bons salários aos funcionários, e ao mesmo tempo o custo de vida na cidade não é muito alto, o que acredito que contribuiu para a classificação. Esse estudo também serve de alerta, mostrando o quanto Sumaré tem potencial para crescer, e para isso é preciso planejamento”, afirmou.

A FDI Magazine é uma revista do grupo Financial Times (FDI é a sigla em inglês de “Foreign Direct Investment” – investimento estrangeiro direto), especializada em diversas áreas que se relacionam com investimentos internacionais.