Sumaré divulga locais da campanha de vacinação

A Prefeitura de Sumaré divulgou os pontos da Campanha Municipal de Vacinação Antirrábica, que tem início no dia 5 de agosto. Na semana passada, a Secretaria e a Vigilância em Saúde do município realizaram treinamento para cerca de 60 servidores municipais que devem atuar na campanha.

A vacinação ocorrerá sempre aos sábados, das 8h30 às 16 horas, com início pelas regiões do Centro e Picerno (5 de agosto). Na sequência, as doses estarão disponíveis para as demais regiões: Maria Antonia e Nova Veneza (12 de agosto), Área Cura (19 de agosto) e Matão (26 de agosto).

Na área rural, a Prefeitura de Sumaré já realizou, entre os meses de janeiro e fevereiro deste ano, a vacinação antirrábica para cães e gatos, e mais de 200 animais receberam a dose.