Sumaré define cronograma de vacinação contra raiva para agosto

A Secretaria de Saúde da Prefeitura de Sumaré, por meio da Vigilância de Zoonoses, definiu o cronograma da Campanha de Vacinação Antirrábica para Cães e Gatos, que será promovida no município em agosto. A iniciativa tem como alvo os animais com idade superior a quatro meses e serão montados 10 postos para aplicação da dose, atendendo, gratuitamente, a todas as regiões da cidade.

Segundo o veterinário responsável pela Vigilância de Zoonoses de Sumaré, Bruno Crema, 21 mil doses da vacina foram disponibilizadas pelo Estado e deverão ser entregues no final de julho.

A campanha começará atendendo os cães e gatos nas áreas do Centro e Picerno, em 5 de agosto. Na sequência, as doses estarão disponíveis para as demais regiões: Maria Antonia e Nova Veneza (12 de agosto), Área Cura (19 de agosto) e Matão (26 de agosto).