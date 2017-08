Sumaré convoca interessados em reclamar restos mortais

A Prefeitura de Sumaré, por meio da Secretaria de Serviços Públicos, publicou edital de convocação, no Diário Oficial do Município, dirigido aos interessados em reclamar os restos mortais dos falecidos enterrados em sepulturas temporárias do Cemitério Municipal da Saudade.

A convocação segue o disposto no artigo 23 da Lei Municipal nº 1.703/85 e os interessados na exumação têm prazo de 30 dias para comparecer ao Cemitério Municipal e reclamar os restos mortais, apresentando a documentação própria. Após esse prazo, o não comparecimento implicará no imediato depósito dos respectivos restos mortais nos ossários do tipo “comum” do Cemitério da Saudade.

A listagem com os nomes dos sepultados pode ser conferida no Diário Oficial do Município, edição de 04 de agosto de 2017, páginas 10 a 14, ou clicando aqui. Constam na lista os sepultados entre março de 2010 e maio de 2011.